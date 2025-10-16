Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
О последствиях атаки сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без жертв, пострадавших и разрушительных последствий на земле.
«Ночью наши силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Украинские формирования используют не только боевые дроны, но и ракеты, нанося удары по приграничным городам.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины, так как боевики ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил военное положение, попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем не поддержал. Соединенные Штаты, Евросоюз и страны НАТО назвали спецоперацию «вторжением», начали финансирование Украины и оказание военной помощи, а также введение антироссийских санкций.
Ранее, писал 5-tv.ru, два чиновника пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.
