Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 572 0

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и опорный пункт ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 окт
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Алексеевки
15 окт
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников
15 окт
Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 окт
Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР
14 окт
Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 окт
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Независимо от положения: в России разрешили забирать автомобили у пьяных водителей
6:19
«SHAMAN вернулся!» — артист представил фанатам новую песню
6:00
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
5:37
Учителям предложили доплачивать за каждого «сверхнормативного» ученика
5:18
В Якутии дотла сгорела школа

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео