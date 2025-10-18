Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Как ранен глава администрации под Белгородом от атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Глава Мокроорловской территориальной администрации Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение от удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, глава администрации проезжал на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка, когда вражеский беспилотник атаковал машину.

Уточнялось, что мужчину доставили в Грайворонская Центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги.

До этого в Белгородской области другой глава администрации Виктор Гоженко пострадал от удара украинского дрона. Пострадавший объезжал территорию на участке автодороги Казинка — Михайловка. В больнице у него выявили минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО). Во время ударов по приграничным территориям украинские боевики применяют не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

