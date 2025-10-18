Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны

За два часа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале 18 октября.

«В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны сообщило, что семь беспилотников были уничтожены над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, а один — над Тульской областью.

Ранее в этот же день Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее число аппаратов было ликвидировано над Брянской областью и акваторией Черного моря. Остальные цели были сбиты в центральных и южных регионах страны.

