Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Большинство дронов было уничтожено над Курской, Ростовской и Брянской областями.

Сколько БПЛА ВСУ сбили над регионами РФ за два часа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За два часа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале 18 октября.

«В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны сообщило, что семь беспилотников были уничтожены над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, а один — над Тульской областью.

Ранее в этот же день Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее число аппаратов было ликвидировано над Брянской областью и акваторией Черного моря. Остальные цели были сбиты в центральных и южных регионах страны.

