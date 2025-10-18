Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны

Большинство дронов было уничтожено над Курской, Ростовской и Брянской областями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За два часа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале 18 октября.
«В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны сообщило, что семь беспилотников были уничтожены над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, а один — над Тульской областью.
Ранее в этот же день Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее число аппаратов было ликвидировано над Брянской областью и акваторией Черного моря. Остальные цели были сбиты в центральных и южных регионах страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 окт
- Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ
- 18 окт
- Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
- 18 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
- 18 окт
- Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
- 18 окт
- Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 17 окт
- В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
- 16 окт
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
- 16 окт
- Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
- 16 окт
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
- 14 окт
- Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
Читайте также
87%
Нашли ошибку?