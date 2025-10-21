В Батайске из жилого дома эвакуировали 20 человек после атаки дрона боевиков ВСУ
Беспилотник повредил стену здания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В городе Батайск Ростовской области эвакуировали 20 человек из многоквартирного дома после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. <…> В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сообщил глава региона.
По словам Слюсаря, пострадавших в результате инцидента нет, а эвакуированные жители временно размещаются в безопасных местах. Кроме того, обломки беспилотников упали во дворе домов на улице Октябрьская, где повреждено остекление зданий.
Средства противовоздушной обороны также уничтожили несколько дронов над Миллеровским и Тарасовским районами.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 14 украинских беспилотников над территорией страны, включая десять дронов, перехваченных в небе над Ростовской областью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 окт
- Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа
- 19 окт
- В Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки дронов ВСУ
- 18 окт
- Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны
- 18 окт
- Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ
- 18 окт
- Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
- 18 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
- 18 окт
- Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
- 18 окт
- Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 17 окт
- В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
- 16 окт
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
93%
Нашли ошибку?