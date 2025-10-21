Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии

Элина Битюцкая
Также «коалиция желающих» настаивает на присутствии Зеленского.

Будут ли страны ЕС на переговорах по Украине в Будапеште

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Politico: Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа

Руководители стран ЕС планируют прибыть в Будапешт на саммит президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященный украинскому вопросу. Об этом пишет Politico.

Кроме того, европейцы настаивают на участии во встрече и лидера киевского режима Владимира Зеленского. 

Представители ЕС требуют сохранения территориальной целостности Украины. Они выступают против любых предложений о территориальных уступках, которые ранее выдвигал Трамп, поскольку, по их мнению, такие действия могут привести к опасным последствиям и массовому перевооружению в странах Евросоюза.

16 октября Трамп анонсировал саммит с Путиным, который пройдет в Венгрии. Он отметил, что недавний телефонный разговор с российским лидером был весьма продуктивным.

Американский президент также подчеркнул важность диалога по международным вопросам, включая ситуацию на Украине, и планирует организовать встречу в течение ближайших двух недель.

