Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 32 0

Президент США отметил, что хочет, чтобы возможный саммит был содержательным.

Что сказал Трамп о встрече с Путиным по Украине в Будапеште

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп пообещал в течение двух дней дать ответ на вопрос о дальнейших шагах Белого дома относительно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях», — ответил Трамп на вопрос журналистам о встрече с российским лидером.

При этом ранее западные СМИ начали распространять сообщения о якобы отмене саммита. Так, британский The Telegraph сообщил, что Трамп передумал встречаться с Путиным. CNN чуть осторожнее заявило, что переговоры будут отложены. А NBC News, опять же якобы со ссылкой на Белый дом, утверждал, что встреча уже перенесена.

Комментируя публикации западных СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что в таких встречах важно содержание, а не время и место. Его заместитель Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что нельзя отменить то, о чем еще не договорились.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
22 окт
Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
22 окт
«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
21 окт
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
21 окт
Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии
20 окт
Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
18 окт
Мерц выразил надежду на урегулирование украинского кризиса после встречи Путина и Трампа
17 окт
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
17 окт
В США назвали возможный состав делегации Трампа на встрече с Путиным
17 окт
«Разговор спутал карты»: как беседа Путина и Трампа повлияет на поставки оружия Украине
16 окт
Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать из-за высокой стоимости
4:35
Уже скоро: когда перестанет действовать автопродление водительских прав
4:30
FIS не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады
4:14
Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
4:00
«Надежный ключ»: адвокат объяснила, что делать при потере документов на недвижимость
3:53
Bloomberg: ЕС и Украина подготовили план урегулирования конфликта с РФ

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео