«Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку

Ольга Бузова уверена, что когда ей будет 60, вся страна будет петь ее песни

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова, начинавшая карьеру на лобном месте реалити-шоу «Дом-2», чувствует себя абсолютно состоявшейся женщиной и артисткой, у которой при этом серьезные перспективы. В интервью корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах российской национальной музыкальной премии «Виктория» артистка заявила, что ее хиты будут жить десятилетиями. И, судя по всему, вкусно кормить ее на пенсии.

«А вы представьте, как вы будете говорить, и о ком вы будете говорить спустя 15-20 лет? Только обо мне! Но я не даю вам возможности о себе вообще не говорить… Я прекрасно понимаю, что когда мне будет 60 лет, „Мало половин“ заиграет новыми красками», — заявила звезда.

Что бы ни говорили критики о вокальных способностях Ольги Бузовой, сама она не сомневается: творчество, которое она создает в течение последних девяти лет, никогда не перестанет быть актуальным. И пусть другие обожают или ненавидят, в глубокомысленности и красоте собственных произведений исполнительница не сомневается. Все остальное остается на суд слушателей.

«В какой-то момент был большой-большой взлет, большой-большой резонанс, интерес. Потом невозможно всегда держать все резонанс… Конечно, волна может пройти. Это же не формула, мы не можем просчитать любовь и интерес аудитории просчитать, предугадать. Мы не можем быть уверенным в том, что станет интересным или актуальным. Это все всегда происходит как происходит», — отметила Бузова.

Тем не менее свое будущее продуктивная певица видит не менее славным, чем у старших товарищей. Например, заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой, которая переживает сейчас вторую волну популярности, причем поклонниками ее стали именно представители молодого поколения. Коллеге Бузова как знаток индустрии посоветовала просто радоваться своему успеху. Но и о будущем стоит задуматься.

«Я хочу пожелать Танюше моей любимой кайфовать, наслаждаться, но и, конечно, заботиться, в том числе, о материале о новом, пробовать выпускать новый материал», — заключила звезда.

Хоть Ольга Бузова и верит всем сердцем в свою певческую карьеру, она не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в международном конкурсе «Интервидение». Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru она объяснила почему.

