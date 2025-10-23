Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины

Рита Цветкова
Жизненный опыт звезды заставляет ее смеяться над такими праздниками, как День защиты мужской нервной системы.

Певица Ольга Бузова заявила, что мучила всех бойфрендов своим отсутствием

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассмеялась, когда услышала о существовании Дня защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Такой праздник пока существует неофициально, но у него уже ежегодная дата — 22 октября. Наверняка, артистка знает, что и представительницы прекрасного пола способны на жестокость, но жизненный опыт, судя по всему, заставил ее не жалеть сильный пол.

«(Защищать) мужскую нервную систему от кого, простите? От женщин? А у нас есть такой день? 8 марта как бы уже какой-то не праздник, потому что все мужчины начинают заранее ныть и жаловаться, как будто бы их надо весь год защищать, и их нервную систему, от будущего 8 марта, 14 февраля и Нового года», — заявила она.

Однако позже призналась, что и сама грешна, ведь тоже в некоторой степени мучила кавалеров.

«Своим отсутствием. Тем, что я выбираю себя, тем, что есть на сегодняшний момент профессия и карьера. И, конечно, мужчины, которые мои мужчины, они очень ревнивы. Все, с кем я встречалась, вы их всех знаете. Просто ревность до ужаса», — сказала Бузова.

По словам исполнительницы, ревность в лучших ее проявлениях и небольших дозах, как знак особого внимания и расположения, ей даже приятна. Более того, она бы даже обиделась, если бы избранник нисколько не ревновал. Но когда это чувство переходит грань разумного, оно становится разрушительным, и отношения его не выдерживают.

«Поэтому мужчины… Мучаю я их тем, что я работаю, что я много работаю», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нашлись злоумышленники, которые взялись мучить Ольгу Бузову, но своего лица ей не показывают. До ее аккаунтов добрались киберпреступники.

