«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
Композиция посвящена спорту.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Губерниев и Бузова записали совместную песню
Певица Ольга Бузова спела в дуэте со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Об этом написало издание URA.RU.
Трек знаменитости записали к десятилетию спортивного телеканала. Дмитрий рассказал о том, как они с Ольгой пришли к идее совместной работы. По его словам, этот творческий союз назревал давно.
«Все это давно назревало. Надо было закрыть этот музыкальный гештальт с Ольгой», — отметил он.
Как рассказал Губерниев, песня посвящена спорту.
«Нам мало половин побед, нам нужны целые победы. И мы готовы с Ольгой пить коньяк по утрам за победы нашего спорта! Но только за победы спорта», — пояснил он.
Общий трек выйдет 31 октября. На следующий день должен состояться релиз клипа. Губерниев пообещал, что песня окажется яркой и разножанровой.
До этого у Губерниева с Бузовой произошла конфликтная ситуация. Мужчина довел исполнительницу до слез во время эфира программы, когда задал ей вопрос, «перестала ли она пить коньяк по утрам». Фраза стала отсылкой к произведению писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», где данный вопрос задали Фрекен Бок.
Однако Бузова не поняла этого и посчитала намеком на ее слабость к алкоголю, оскорбившись. В дальнейшем Дмитрий извинился перед Ольгой и заверил, что топор войны давно зарыт, теперь они «друзья не разлей вода».
Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день.
