Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Певица забыла про свои конфликты с комментатором и подарила ему свою пластинку.

Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова поздравила комментатора Дмитрия Губерниева с юбилеем. Звезду цитирует сайт Матч ТВ.

Артистка отметила, что она уже забыла про все конфликты между ними и простила Губерниева. Кроме того, по словам певицы, она уверена, что Губерниев фанат ее творчества, поэтому решила преподнести ему особенный подарок.

«Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде. Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь «Гамбит» и «Верни». А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!» — сказала Бузова.

Поклонники предполагают, что теперь спортивный комментатор начнет по-другому относиться к певице и ее творчеству.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова посмеялась над Салтыковой после ее оскорбления на музыкальном шоу.  В защиту молодой исполнительницы встали поклонники и некоторые звезды шоу-бизнеса.

 

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