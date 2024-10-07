Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день
Певица забыла про свои конфликты с комментатором и подарила ему свою пластинку.
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Ольга Бузова поздравила комментатора Дмитрия Губерниева с юбилеем. Звезду цитирует сайт Матч ТВ.
Артистка отметила, что она уже забыла про все конфликты между ними и простила Губерниева. Кроме того, по словам певицы, она уверена, что Губерниев фанат ее творчества, поэтому решила преподнести ему особенный подарок.
«Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде. Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь «Гамбит» и «Верни». А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!» — сказала Бузова.
Поклонники предполагают, что теперь спортивный комментатор начнет по-другому относиться к певице и ее творчеству.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова посмеялась над Салтыковой после ее оскорбления на музыкальном шоу. В защиту молодой исполнительницы встали поклонники и некоторые звезды шоу-бизнеса.
- 5 окт
- «Пока все не узнают»: Ольга Бузова похвасталась дорогой обновкой
- 2 окт
- Слухи оказались правдой: Костенко подтвердила роман с Тарасовым до его развода
- 1 окт
- «Идеальное утро невесты»: Бузова показала подготовку к важному событию
- 30 сент
- «Кто ее помнит?» — Бузова посмеялась над Салтыковой после оскорбления на шоу
- 28 сент
- «Судилища из-за кустов»: Волочкова дерзко ответила обидевшей Бузову Салтыковой
- 28 сент
- «Ем после шести»: Ольга Бузова поделилась секретом своей стройности
- 26 сент
- «Не трогайте Олю»: Крид поддержал Бузову в скандале с Салтыковой
- 26 сент
- «Повезло ему»: Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной
- 24 сент
- «А судьи кто?» — Бузова дерзко ответила назвавшей ее выскочкой Салтыковой
- 23 сент
- Выходит замуж? Ольге Бузовой сделали предложение на высоте 2 тыс метров
Читайте также
93%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?