Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске

Следователи установят все детали преступных действий киевского режима.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Уголовное дело о теракте в связи с попаданием украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Красногорске возбудил Следственный комитет (СК) России. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Уточнялось, что против украинских боевиков уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ — террористический акт.
В Красногорске Московской области 24 октября произошло попадание БПЛА в жилой дом, в результате которого пострадали пять человек, среди которых ребенок.
До этого, 23 октября, украинские вооруженные формирования ударили дронами по Белгороду и другим населенным пунктам региона. От атак пострадали более 20 мирных жителей, в их числе были несовершеннолетние.
«Следователи и криминалисты СК на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашивают очевидцев, назначают необходимые экспертизы», — сообщила Петренко.
Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что в ходе расследования будут установлены детали преступных действий вооруженных украинских формирований, а также конкретные лица, которые причастны к атаке на российские гражданские объекты.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ.
