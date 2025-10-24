Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске

Мария Гоманюк
Следователи установят все детали преступных действий киевского режима.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Атака беспилотников на регионы России

Уголовное дело о теракте в связи с попаданием украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Красногорске возбудил Следственный комитет (СК) России. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уточнялось, что против украинских боевиков уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ — террористический акт.

В Красногорске Московской области 24 октября произошло попадание БПЛА в жилой дом, в результате которого пострадали пять человек, среди которых ребенок.

До этого, 23 октября, украинские вооруженные формирования ударили дронами по Белгороду и другим населенным пунктам региона. От атак пострадали более 20 мирных жителей, в их числе были несовершеннолетние.

«Следователи и криминалисты СК на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашивают очевидцев, назначают необходимые экспертизы», — сообщила Петренко.

Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что в ходе расследования будут установлены детали преступных действий вооруженных украинских формирований, а также конкретные лица, которые причастны к атаке на российские гражданские объекты.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ.

