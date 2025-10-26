Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа

Большинство дронов было сбито над территорией Белгородской области.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 22 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 22 украинских беспилотника.
Уточняется, что 19 дронов было сбито над территорией Белгородской области, два — над Курской, и еще один БПЛА был уничтожен над территорией Московского региона.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за пять часов уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России. Беспилотники перехватили и ликвидировали с 11:00 до 16:00 по московскому времени.
