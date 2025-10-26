Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 67 0

Большинство дронов было сбито над территорией Белгородской области.

Сколько дронов ВСУ сбили вечером 26 октября

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 22 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 22 украинских беспилотника.

Уточняется, что 19 дронов было сбито над территорией Белгородской области, два — над Курской, и еще один БПЛА был уничтожен над территорией Московского региона.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за пять часов уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России. Беспилотники перехватили и ликвидировали с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 окт
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
26 окт
Мирный житель погиб при атаке дрона в Белгородской области
25 окт
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
24 окт
Родителей из Калужской области накажут за комментарий их дочери о пролете БПЛА
24 окт
Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
24 окт
Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом
24 окт
Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Красногорске
23 окт
Двенадцать человек пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
23 окт
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
23 окт
В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

21:58
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
21:22
Лавров указал на необходимость для России буферной зоны за пределами Донбасса
21:06
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
20:50
Лавров: РФ признает независимость Украины
20:29
Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина
20:00
В Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей

Сейчас читают

«Ваша задача — не наказать»: как помочь школьнику с учебой и не навредить ему
«Паша — супер!»: актриса Елизавета Шакира рассказала о достоинствах Прилучного
Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео