Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Собянин: силы ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ, летевших на Москву, за два часа
На подлете к Москве силы противовоздушной обороны России уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) за два часа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны», — отметил глава города.
До этого, как сообщил Собянин, силы ПВО сбили еще 24 дрона вооруженных сил Украины. Информация о поражении беспилотников противника поступала каждые 10-20 минут. В одну волну входит не более четырех украинских БПЛА.
В местах падения обломков украинских дронов, как отметил мэр, работают специалисты экстренных служб. Они проводят все необходимые мероприятия.
С начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа.
