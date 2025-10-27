Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ 

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Атаке со стороны ВСУ подверглись 13 городов.

Сколько беспилотников Россия уничтожила сегодня?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 26 на 27 октября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 193 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 13 городов. Уточняется, что 47 беспилотников было уничтожено в небе над Брянской областью, 42 — над Калужской областью, 40 — над Московским регионом, 32 — над Тульской областью, десять — над Курской областью, семь — над Орловской областью, по четыре — над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Сначала специальной военной операции (СВО) регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ПВО РФ за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в ночь на 27 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На места падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

