Часть мирного урегулирования: Песков рассказал о контактах России и США

Песков: Между Россией и США сохраняются неформальные контакты

Между Россией и США сохраняются неформальные контакты, которые являются важной частью мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога, тем более на фоне того, что Соединенные Штаты предприняли ряд недружественных шагов в отношении России», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля назвал путь к миру между Россией и Украиной долгой дорогой, а контакты между Москвой и Вашингтоном, пусть и неформальные, — маленькими шажками на этом пути. По словам Пескова, в этой непростой работе всем нужно проявить терпение.

Несколько недель назад Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора о встрече в Будапеште. Также РФ и США условились о ряде контактов на высшем уровне. Однако встреча президентов была «заморожена». В Соединенных Штатах сейчас работает спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.