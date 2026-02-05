«Мы близки к этому»: Трамп об урегулировании украинского конфликта

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

США усердно работают, чтобы положить конец конфликту.

США почти достигли урегулирования украинского конфликта

Фото: Reuters/Al Drago

Тема:
Украинский кризис

США практически добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого (урегулирования на Украине. — Прим. ред.). Мы почти добились этого», — заверил американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что США усердно работают, чтобы «положить конец этому конфликту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. Решение было принято на фоне «продуктивного и конструктивного прогресса», достигнутого на прошлой неделе в рамках переговоров в ОАЭ. В переговорах участвовали представители американской и российской сторон. Поддержание прямых контактов между военными рассматривается как важный элемент глобальной стабильности. Такой канал связи должен повысить прозрачность, снизить риски просчетов и способствовать деэскалации.

Тема:
Украинский кризис
