Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время

Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что новый раунд переговоров не планируется проводить на территории США.

Ранее Песков уже сообщал о том, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена после проведения трехсторонних дипломатических встреч в Абу-Даби.

Первый раунд переговоров состоялся 23–24 января также в Абу-Даби и прошел в закрытом режиме. Тогда стороны обсуждали широкий круг вопросов урегулирования, включая территориальные параметры, и договорились о продолжении диалога.

Второй этап переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходил 4 и 5 февраля. В первый день работа велась в профильных группах, каждая из которых отвечала за отработку конкретной проблемы. Позже планировалось общее обсуждение и выработка соглашений.

Посредниками в этих переговорах выступили США. ОАЭ является нейтральной стороной, которая обеспечивает условия для прямого общения между участниками конфликта.

От России в Эмираты поехала та же делегация, что присутствовала и на первом этапе переговоров в конце января: руководители из Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, адмиралом Игорем Костюковым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф назвал конструктивным второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби.

