Су-35с провели патрулирование в зоне ответственности группировки войск «Южная»

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации осуществляют в любое время суток, при любых погодных условиях и с применением различных типов авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

