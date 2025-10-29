Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент США рассчитывал, что переговоры будут проще из-за его хороших отношений с Путиным.

Что Трамп думает о разрешении конфликта на Украине

Фото: Reuters/Tyrone Siu

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Американский лидер подчеркнул, что этот конфликт остается единственным, который он «пока не урегулировал», но и он будет завершен. Трамп подчеркнул, что ожидал более быстрого и простого решения из-за его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москве нужны гарантии результативности возможной встречи Путина и Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что президент России во время августовского саммита на Аляске подтвердил готовность следовать американскому плану по урегулированию украинского конфликта.

В то же время Кремль не получил прямого ответа от Вашингтона на предложение о реализации инициативы. Страны Европейского союза в сговоре с Киевом продолжают давить на Трампа, стремясь сорвать мирное урегулирование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа

