Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован

Президент США рассчитывал, что переговоры будут проще из-за его хороших отношений с Путиным.
Фото: Reuters/Tyrone Siu
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
Американский лидер подчеркнул, что этот конфликт остается единственным, который он «пока не урегулировал», но и он будет завершен. Трамп подчеркнул, что ожидал более быстрого и простого решения из-за его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Москве нужны гарантии результативности возможной встречи Путина и Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что президент России во время августовского саммита на Аляске подтвердил готовность следовать американскому плану по урегулированию украинского конфликта.
В то же время Кремль не получил прямого ответа от Вашингтона на предложение о реализации инициативы. Страны Европейского союза в сговоре с Киевом продолжают давить на Трампа, стремясь сорвать мирное урегулирование.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 окт
- Лавров: России нужны гарантии результативности встречи Путина и Трампа
- 27 окт
- «Принципиальная готовность есть»: Ушаков о возможной встрече Путина и Трампа
- 26 окт
- Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина
- 24 окт
- Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции
- 23 окт
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
- 23 окт
- Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 23 окт
- Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
- 22 окт
- «Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
- 22 окт
- Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
- 22 окт
- Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
Читайте также
100%
Нашли ошибку?