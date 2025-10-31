Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 30 на 31 октября перехватили и уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 14 российских городов.

Так, в небе над Курской областью был сбит 31 беспилотник, над территорией Воронежской области — 21, над Белгородской областью — 14, над Брянской областью — десять, над Орловской, Тамбовской и Тульской областями — по девять, над Липецкой и Ярославской областями — по шесть, над Ростовской областью — пять, над Волгоградской областью — четыре, над Калужской областью — три, над Рязанской областью — два и над Московским регионом — один.

В Министерстве обороны РФ добавили, что российские военные перехватили и уничтожили беспилотники ВСУ в период с 23:00 до 08:00 по московскому времени.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с момента начала специальной военной операции (СВО). ВСУ наносят удары не только боевыми дронами, но и осуществляют ракетные обстрелы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.