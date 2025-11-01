Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 60 0

Дроны поразили над Белгородской, Самарской, Воронежской и другими областями.

Сколько украинских БПЛА сбили над Россией 1 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За прошедшую ночь с 23:00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурные средства ПВО России уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Больше всего вражеских БПЛА поразили над территорией Белгородской области — над ней ликвидировали 45 дронов. Над территорией Самарской области уничтожено 12 беспилотников, еще 11 — над Московским регионом, причем шесть сбитых БПЛА летели на Москву, уточнили в ведомстве.

По 10 БПЛА обезврежено над Воронежской и Ростовской областями, еще четыре — над Тульской. Кроме того, по два дрона поразили над Липецкой и Рязанской областями и по одному — над Курской и Калужской областями.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО России за три часа уничтожили 38 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с момента начала Специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник использует не только БПЛА, но и ракетное вооружение.

