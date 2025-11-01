Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 48 0

Атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская области, а также Крым.

Сколько сбили беспилотников вечером 31 октября 2025

Фото: СК РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что 34 беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области. В то же время в небе над Воронежской областью и Республикой Крым уничтожили по два дрона.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты для осуществления атак, но и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
28 окт
Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
27 окт
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:28
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
1:09
В ДТП в Орловской области погибли шесть человек, среди них ребенок
0:53
Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
0:34
«Недолго был королем»: раскрыты подробности похорон Карла III
0:15
«Это не ко мне»: Пресняков отказался причислять себя к шоу-бизнесу
23:51
Неожиданная находка: в Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину Пикассо

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео