Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 69 0

Вражеские атаки производились на Курскую и Белгородскую области.

Сколько дронов сбили над Россией вечером 1 ноября

Фото: СК РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями ряда регионов страны. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России в Telegram-канале.

В источнике отметили, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили четыре вражеских дрона над Курской областью и еще два — над Белгородской.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Последователи киевского режима для ударов применяют не только дроны, но и ракетное вооружение для обстрела приграничных территорий РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. На такой шаг, как отметили в ведомстве, они пошли после безуспешных попыток спрятаться в жилых домах и прикрыть свои перемещения в лесопосадках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 нояб
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
1 нояб
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
1 нояб
Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
31 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
«Мог стать лучшим мужем»: Елизавета II косвенно винила Карла III в гибели принцессы Дианы
21:13
Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова»
20:59
Захарова назвала финансирование Украины Европой спонсорством терроризма
20:52
Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске
20:48
Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
20:31
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео