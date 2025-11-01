Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России

Вражеские атаки производились на Курскую и Белгородскую области.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями ряда регионов страны. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России в Telegram-канале.
В источнике отметили, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили четыре вражеских дрона над Курской областью и еще два — над Белгородской.
С начала проведения специальной военной операции (СВО) российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Последователи киевского режима для ударов применяют не только дроны, но и ракетное вооружение для обстрела приграничных территорий РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. На такой шаг, как отметили в ведомстве, они пошли после безуспешных попыток спрятаться в жилых домах и прикрыть свои перемещения в лесопосадках.
