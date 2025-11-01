В столице подвели итоги арт-проекта «Контуры культуры»

Работы победителей украсили различные городские пространства, в том числе витрины книжных магазинов.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Художники из 46 городов России приняли участие в четвертом сезоне московского арт-проекта «Контуры культуры». Они прислали сотни эскизов в различных стилях — от монументальной живописи и графики до каллиграфии. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
«Победителями стали 10 человек, каждый из которых получил возможность украсить общественные пространства столицы. Увидеть произведения лауреатов можно на площадках в разных районах», — рассказала Наталья Сергунина.
Например, в строении № 574 на ВДНХ, которое имеет спортивное назначение, появилась акварельная роспись с изображением бегунов и скейтера, в центре культуры и искусств «Щукино» — живописное панно с природными мотивами, а в культурном центре «Москвич» — шрифтовая и геометрическая работы в черно-белых оттенках.
