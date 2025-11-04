Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 129 0

Урон получили частные постройки и многоквартирное здание.

Последствия падения обломков дронов в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Кстовском районе Нижегородской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов повреждены несколько зданий. Об этом 4 ноября сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас на месте происшествия проводятся работы по устранению последствий инцидента, а угрозы для жителей не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь над регионами страны системы ПВО России уничтожили 85 беспилотников украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
4 нояб
Завод в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двух БПЛА
4 нояб
Средства ПВО РФ сбили 85 дронов боевиков ВСУ над регионами России за ночь
3 нояб
Средства ПВО России за ночь уничтожили 64 беспилотника украинских боевиков
2 нояб
Два иностранных судна повреждены в результате атаки БПЛА в порту Туапсе
2 нояб
Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области
2 нояб
Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
1 нояб
Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
1 нояб
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
1 нояб
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины
12:20
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
12:03
«Какая невеста?» — что происходит в личной жизни певицы МакSим
11:55
Суд установил, что Долина была введена в заблуждение при продаже квартиры
11:40
Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА
11:25
Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения

Сейчас читают

«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео