Власти Украины проводят обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства развития территорий Незалежной.

В ведомстве утверждают, что вывоз мирного населения будет проходить «с учетом требований безопасности, медицинских показаний и при надлежащем сопровождении».

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают активные действия по освобождению Днепропетровской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Волчье в регионе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация захваченной националистами Украины. Российский лидер подчеркивал, что боевики киевского режима возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

