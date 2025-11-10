Российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Российские военнослужащие также освободили 244 здания в Красноармейске.

ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков на красноармейском направлении.

В ведомстве добавили, что ПВО России сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы HIMARS, а также 124 украинских дрона самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

