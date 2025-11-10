Российские военнослужащие также выбили боевиков из 244 зданий в Красноармейске.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Российские военнослужащие также освободили 244 здания в Красноармейске.
ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков на красноармейском направлении.
В ведомстве добавили, что ПВО России сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы HIMARS, а также 124 украинских дрона самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
