ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Российские военнослужащие также выбили боевиков из 244 зданий в Красноармейске.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Российские военнослужащие также освободили 244 здания в Красноармейске.

ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков на красноармейском направлении.

В ведомстве добавили, что ПВО России сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы HIMARS, а также 124 украинских дрона самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

