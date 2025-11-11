«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 2 925 0

Артистке попадались ужасно ревнивые партнеры, поэтому ей приходилось ставить их на место.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова сталкивалась с ревностью со стороны своих партнеров из-за своего трудоголизма

Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова мучает мужчин выбором в свою пользу. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Своим отсутствием, тем, что я выбираю себя, тем, что в приоритете на сегодняшний момент — профессия и карьера. <…> Мучаю я их тем, что я много работаю», — сказала знаменитость.

Она отметила, что такой расклад часто провоцирует в мужчинах, с которыми она встречалась, ревность. Причем блогер разделила данное чувство на приятное для второй половинки и на то, что воспринимается как агрессия. Бузова подчеркнула, что не раз сталкивалась в отношениях именно с последним.

«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Вы их всех знаете. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: „Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?“ Такая ревность приятна. А когда ревность за гранью, она, конечно, рушит отношения», — уточнила Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова назвала своей самой большой болью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
11 нояб
«Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль
8 нояб
Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова
7 нояб
«В каждом есть Ольга Бузова»: певица заявила, что нужна этому миру
6 нояб
Певица и блогер Вита Чиковани занимается любовью под песни Бузовой
4 нояб
Лайки превратились в слезы: кто и зачем взламывает аккаунты звезд
23 окт
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
23 окт
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
23 окт
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
23 окт
«Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
23 окт
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году