«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях

Ольга Бузова сталкивалась с ревностью со стороны своих партнеров из-за своего трудоголизма

Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова мучает мужчин выбором в свою пользу. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Своим отсутствием, тем, что я выбираю себя, тем, что в приоритете на сегодняшний момент — профессия и карьера. <…> Мучаю я их тем, что я много работаю», — сказала знаменитость.

Она отметила, что такой расклад часто провоцирует в мужчинах, с которыми она встречалась, ревность. Причем блогер разделила данное чувство на приятное для второй половинки и на то, что воспринимается как агрессия. Бузова подчеркнула, что не раз сталкивалась в отношениях именно с последним.

«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Вы их всех знаете. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: „Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?“ Такая ревность приятна. А когда ревность за гранью, она, конечно, рушит отношения», — уточнила Бузова.

