«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
Артистке попадались ужасно ревнивые партнеры, поэтому ей приходилось ставить их на место.
Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова сталкивалась с ревностью со стороны своих партнеров из-за своего трудоголизма
Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова мучает мужчин выбором в свою пользу. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
«Своим отсутствием, тем, что я выбираю себя, тем, что в приоритете на сегодняшний момент — профессия и карьера. <…> Мучаю я их тем, что я много работаю», — сказала знаменитость.
Она отметила, что такой расклад часто провоцирует в мужчинах, с которыми она встречалась, ревность. Причем блогер разделила данное чувство на приятное для второй половинки и на то, что воспринимается как агрессия. Бузова подчеркнула, что не раз сталкивалась в отношениях именно с последним.
«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Вы их всех знаете. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: „Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?“ Такая ревность приятна. А когда ревность за гранью, она, конечно, рушит отношения», — уточнила Бузова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова назвала своей самой большой болью.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 нояб
- «Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль
- 8 нояб
- Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова
- 7 нояб
- «В каждом есть Ольга Бузова»: певица заявила, что нужна этому миру
- 6 нояб
- Певица и блогер Вита Чиковани занимается любовью под песни Бузовой
- 4 нояб
- Лайки превратились в слезы: кто и зачем взламывает аккаунты звезд
- 23 окт
- «Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
- 23 окт
- «Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
- 23 окт
- «В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
- 23 окт
- «Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
- 23 окт
- Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
Читайте также
87%
Нашли ошибку?