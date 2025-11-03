В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды
Из-за длительного пребывания тела на месте происшествия установить причину смерти удалось только с помощью экспертизы.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Тело обнаженной женщины обнаружено в частном доме в городе Суджа в Курской области в ходе поисковых работ с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета. Об этом РИА Новости рассказал представитель отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
По словам офицера, погибшую нашла одна из поисковых групп. Она лежала на матрасе в гостиной без одежды. Тело пролежало на месте происшествия так долго, что сразу определить причину смерти было невозможно. Потребовалась экспертиза, которая показала, что женщина умерла от травм, полученных при взрыве.
Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В течение семи месяцев город Суджа находился под оккупацией и был освобожден 13 марта 2025 года. О завершении операции по освобождению региона от украинских националистов президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов 26 апреля. ВСУ потеряли в этой операции более 76 тысяч боевиков.
Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о саперах, которые разминируют Курскую область после атак ВСУ. Военные инженеры группировки войск «Север» тщательно проверяют участки метр за метром.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 окт
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
- 29 окт
- Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 окт
- Правительство РФ выделит свыше 700 млн рублей на здравоохранение Курской области
- 12 окт
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
- 12 окт
- Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
- 12 окт
- Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
- 11 окт
- Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
- 5 окт
- В Курской области робот-пылесос чуть не спалил дом
- 4 окт
- Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над субъектами РФ
- 4 окт
- Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?