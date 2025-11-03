В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Из-за длительного пребывания тела на месте происшествия установить причину смерти удалось только с помощью экспертизы.

В частном доме в Судже было найдено тело женщины без одежды

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Тема:
Курская область

Тело обнаженной женщины обнаружено в частном доме в городе Суджа в Курской области в ходе поисковых работ с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета. Об этом РИА Новости рассказал представитель отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Дубов.

По словам офицера, погибшую нашла одна из поисковых групп. Она лежала на матрасе в гостиной без одежды. Тело пролежало на месте происшествия так долго, что сразу определить причину смерти было невозможно. Потребовалась экспертиза, которая показала, что женщина умерла от травм, полученных при взрыве.

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В течение семи месяцев город Суджа находился под оккупацией и был освобожден 13 марта 2025 года. О завершении операции по освобождению региона от украинских националистов президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов 26 апреля. ВСУ потеряли в этой операции более 76 тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о саперах, которые разминируют Курскую область после атак ВСУ. Военные инженеры группировки войск «Север» тщательно проверяют участки метр за метром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

