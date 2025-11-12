Новый роман? Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 186 0

Раньше телеведущая постоянно пела свои треки, а сейчас не поет.

Ольга Бузова сейчас — личная жизнь

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Шоумен Михаил Галустян, недавно работавший с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на передаче «Сокровища императора» в Китае, намекнул на перемены в личной жизни коллеги. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

«Знаете, Оля стала поспокойнее. Раньше она просто все время пела свои песни, а сейчас… Она стала более задумчивой что ли. Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо», — сказал Галустян, улыбаясь.

При этом он подчеркнул, что ему и зрителям по-прежнему нужна энергичная и решительная Ольга, которая всегда знает, что сказать и как общаться с участниками шоу.

Личная жизнь Бузовой в 2025 году остается предметом обсуждений. Звезда вышла замуж в 2012 году за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако, увы, супружеская жизнь завершилась в 2016 году разводом. После этого она встречалась с блогером Давидом Манукяном, но отношения подошли к концу в начале 2021 года. Сейчас Бузова сосредоточена на карьере, хотя по-прежнему надеется на серьезные отношения и мечтает о семье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
11 нояб
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
11 нояб
«Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль
8 нояб
Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова
7 нояб
«В каждом есть Ольга Бузова»: певица заявила, что нужна этому миру
6 нояб
Певица и блогер Вита Чиковани занимается любовью под песни Бузовой
4 нояб
Лайки превратились в слезы: кто и зачем взламывает аккаунты звезд
23 окт
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
23 окт
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
23 окт
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
23 окт
«Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году