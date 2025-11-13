В России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты

Шесть офицеров подразделения стали Героями России в ходе спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Сегодня в России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты! Спецподразделения Роcгвардии сейчас выполняют поставленные задачи в зоне СВО - проводят разведку на военных и гражданских объектах, обеспечивают безопасность Запорожской АЭС.

Решая сложные и ответственные задачи, они неизменно демонстрируют высокий профессионализм. Шесть офицеров подразделения стали Героями России в ходе спецоперации.

 

