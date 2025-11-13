В России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты
Шесть офицеров подразделения стали Героями России в ходе спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня в России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты! Спецподразделения Роcгвардии сейчас выполняют поставленные задачи в зоне СВО - проводят разведку на военных и гражданских объектах, обеспечивают безопасность Запорожской АЭС.
Решая сложные и ответственные задачи, они неизменно демонстрируют высокий профессионализм. Шесть офицеров подразделения стали Героями России в ходе спецоперации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 13 нояб
- Минобороны показало работу российских разведчиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 нояб
- Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- ВС РФ завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР
- 12 нояб
- Охлобыстин: уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей
- 12 нояб
- Ми-28нм ударил по позиции ВСУ в лесистой местности. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- Уничтожение пункта управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- Оборона посыпалась: группа элитных морпехов ВСУ сдалась в плен в Димитрове
- 11 нояб
- ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области
- 11 нояб
- Российские «Молнии» бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?