Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России

Больше всего дронов было направлено на Курскую и Белгородскую области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 130 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В период с 23:00 по московскому времени 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего ВСУ попытались атаковать 11 российских региона. Больше всего беспилотников было направлено на Курскую и Белгородскую области — по 32 аппарата в каждую. В Воронежской области перехватили 20 БПЛА. В небе над Республикой Крым сбили семь дронов. Над Орловской областью уничтожили шесть беспилотников, а над Краснодарским краем — пять. Четыре аппарата перехватили над территорией Тамбовской области и три — над Ростовской. В Брянской сбили два БПЛА. Над Московским регионом и Тульской областью уничтожили по одному дрону.
Также 17 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали войска беспилотных систем.
