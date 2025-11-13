Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Больше всего дронов было направлено на Курскую и Белгородскую области.

Сколько дронов сбили ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 130 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 23:00 по московскому времени 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ВСУ попытались атаковать 11 российских региона. Больше всего беспилотников было направлено на Курскую и Белгородскую области — по 32 аппарата в каждую. В Воронежской области перехватили 20 БПЛА. В небе над Республикой Крым сбили семь дронов. Над Орловской областью уничтожили шесть беспилотников, а над Краснодарским краем — пять. Четыре аппарата перехватили над территорией Тамбовской области и три — над Ростовской. В Брянской сбили два БПЛА. Над Московским регионом и Тульской областью уничтожили по одному дрону.

Также 17 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали войска беспилотных систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 нояб
Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника
11 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
11 нояб
В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
10 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
8 нояб
Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
8 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны
8 нояб
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
7 нояб
Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами
6 нояб
В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ
6 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
