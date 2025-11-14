ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Успехи ВС РФ в зоне СВО 14 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, зачистили Рог у Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также добавили, что российские военные ночью нанесли массированный удар БПЛА и высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами» по объектам ВПК и энергетики Украины.

ВС РФ за сутки сорвали три контратаки ВСУ, пытающихся прорваться к реке Оскол в районе Купянска, отметили в Минобороны России. 

 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

