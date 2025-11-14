Об этом сообщили в Минобороны России.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
ВС РФ освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, зачистили Рог у Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также добавили, что российские военные ночью нанесли массированный удар БПЛА и высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами» по объектам ВПК и энергетики Украины.
ВС РФ за сутки сорвали три контратаки ВСУ, пытающихся прорваться к реке Оскол в районе Купянска, отметили в Минобороны России.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
