Силы ПВО за ночь уничтожили 57 украинских дронов над регионами России

Из них 23 — над Самарской областью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ночь с 15 на 16 ноября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.
Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили свои дроны на семь городов. В небе над Самарской областью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 беспилотника, над территорией Волгоградской области — 17, над Саратовской и Ростовской областями — по пять, над Курской и Воронежской областями — по три, а над Брянской областью — один.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дроны ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 нояб
- Средства ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских дронов над Россией
- 14 нояб
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами РФ
- 14 нояб
- Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России
- 14 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России
- 14 нояб
- В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ
- 14 нояб
- Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
- 13 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
- 12 нояб
- Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника
- 11 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
- 11 нояб
- В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
Читайте также
93%
Нашли ошибку?