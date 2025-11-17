Петербург в барической ложбине: что это такое и как ее пережить
Северную столицу ждет облачная, дождливая и ветреная погода.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru
На погоду в Петербурге и Ленинградской области оказывает влияние барическая ложбина северного циклона. Что же это такое, «Известия» узнали у специалиста.
«Барическая ложбина — это ничто иное, как область низкого атмосферного давления, зажатая между двумя областями высокого атмосферного давления. То есть это, по сути, циклон. Определенные формы в виде улыбки, в виде желоба, его еще иногда сравнивают с коркой арбуза, с улыбкой, или же можно представить в виде банана. По-разному бывает, но суть одна. Связанная с ним погодная ситуация — это циклоническая погода, то есть это в основном облачная погода. В основном погода дождливая, в основном погода ветреная», — рассказал синоптик Никита Поповнин.
Барическая ложбина, как и ее противоположность, барический гребень, негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Для улучшения состояния необходимо хорошо выспаться и при необходимости принять успокоительное или обезболивающее.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 нояб
- Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
- 17 нояб
- Гололед привел к хаосу на трассах в Подмосковье
- 17 нояб
- Буран на Кольском полуострове отрезал от внешнего мира Териберку
- 15 нояб
- В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды
- 15 нояб
- Ложится и тает: какая погода ждет москвичей на выходных
- 14 нояб
- Пора утепляться: метеоролог спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года
- 14 нояб
- Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
- 14 нояб
- Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз
- 12 нояб
- Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
- 11 нояб
- Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы
Читайте также
93%
Нашли ошибку?