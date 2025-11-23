Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА), который приближался к Москве. Об этом вы своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники экстренных служб.
С начала специальной военной операции (СВО), объявленной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. При этом противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничью.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в городе Грайворон в Белгородской области в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Примерно в это же время силы ПВО за несколько часов отразили атаку трех беспилотников ВСУ над Севастополем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
- 18 нояб
- Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- 12 нояб
- Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
- 1 нояб
- Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
- 27 окт
- Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
- 27 окт
- Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 25 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой
- 25 окт
- Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
Читайте также
93%
Нашли ошибку?