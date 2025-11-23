Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России

Противник пытался атаковать четыре города в период с 09:00 до 13:00 по Москве.
Фото: © РИА Новости
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) за четыре часа перехватили и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что противник пытался атаковать четыре города в период с 09:00 до 13:00 по Москве.
За это время ВС РФ в небе над Белгородской и Московской областями уничтожили по три беспилотника, а над Архангельской и Калужской областями — по два БПЛА.
С начала проведения специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин сообщил в феврале 2022-го, российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Последователи киевского режима для ударов применяют не только дроны, но и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 22 на 23 ноября боевики ВСУ атаковали девять российских городов, включая Воронеж, Смоленск и Брянск. Всего ПВО РФ сбили 75 вражеских БПЛА.
