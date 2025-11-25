Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников

Еще два человека скончались из-за атаки дронов в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось еще об одном погибшем и десяти пострадавших. Двум людям медики смогли оказать помощь на месте. Остальные были госпитализированы.

В самом Таганроге повреждения получили фасады и окна двух многоквартирных домов и одного частного, а также несколько припаркованных автомобилей. В промзоне произошло возгорание складского помещения. В селе Петрушино начался пожар в частном доме, а в селе Весело-Вознесенка пострадала труба газопровода, что тоже спровоцировало возгорание.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

