Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все цели были ликвидированы дежурными силами ПВО, когда они приближались к российской территории.

По последним данным, три беспилотных аппарата были перехвачены в воздушном пространстве над Курской областью, восемь — над Белгородской, еще один — над Крымом.

Ранее сообщалось, что за последние десять часов ПВО отразила еще одну серию попыток атаки — было уничтожено 16 украинских дронов над несколькими регионами. Наиболее интенсивные атаки, как и прежде, пришлись на Белгородскую область, где силы ПВО сбили десять аппаратов. Кроме того, перехваты фиксировались над Брянской, Курской и Воронежской областями.

С начала специальной военной операции российские приграничные территории регулярно становятся целью атак беспилотников, запуск которых осуществляется украинскими формированиями.

