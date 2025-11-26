Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников

Дроны были сбиты над Курской, Белгородской областями и Крымом.
Фото: Александр Река/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все цели были ликвидированы дежурными силами ПВО, когда они приближались к российской территории.
По последним данным, три беспилотных аппарата были перехвачены в воздушном пространстве над Курской областью, восемь — над Белгородской, еще один — над Крымом.
Ранее сообщалось, что за последние десять часов ПВО отразила еще одну серию попыток атаки — было уничтожено 16 украинских дронов над несколькими регионами. Наиболее интенсивные атаки, как и прежде, пришлись на Белгородскую область, где силы ПВО сбили десять аппаратов. Кроме того, перехваты фиксировались над Брянской, Курской и Воронежской областями.
С начала специальной военной операции российские приграничные территории регулярно становятся целью атак беспилотников, запуск которых осуществляется украинскими формированиями.
