Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ 

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Белгородской областью.

ПВО РФ за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение десяти часов силы противовоздушной обороны России уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, летевших над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 10:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве в Telegram.

Наибольшее количество БПЛА (десять) было сбито над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской и один — над Воронежской областью.

Ранее 5-tv.ru информировал о том, что в результате атаки дронов в Ростовской области пострадали три человека. Инциденты зафиксированы в Таганроге и Бессергеневке. В Таганроге повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, а также один частный дом, пострадали припаркованные рядом автомобили.

В промышленной зоне произошел пожар на складе, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

С начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 нояб
Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
25 нояб
За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
25 нояб
Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников
25 нояб
Один человек погиб при атаке БПЛА в Таганроге
25 нояб
Три человека пострадали в Ростовской области в результате атаки БПЛА
25 нояб
Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
24 нояб
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
24 нояб
В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА
24 нояб
За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона
23 нояб
Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео