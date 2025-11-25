Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ 

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Белгородской областью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В течение десяти часов силы противовоздушной обороны России уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, летевших над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 10:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве в Telegram.
Наибольшее количество БПЛА (десять) было сбито над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской и один — над Воронежской областью.
Ранее 5-tv.ru информировал о том, что в результате атаки дронов в Ростовской области пострадали три человека. Инциденты зафиксированы в Таганроге и Бессергеневке. В Таганроге повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, а также один частный дом, пострадали припаркованные рядом автомобили.
В промышленной зоне произошел пожар на складе, угрозы распространения огня на соседние здания нет.
С начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ.
