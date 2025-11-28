Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчеты ПЗРК «Верба» успешно сбивают дроны ВСУ

Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно успешно уничтожают беспилотники ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Только за прошедшую неделю расчетами современных ПЗРК «Верба» было уничтожено более десятка различных БПЛА ВСУ  в небе Херсонской области.

Переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для борьбы с различными воздушными целями (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты) в ближней зоне. Он способен поражать цели на встречных и догонных курсах.

Из заранее выбранного и тщательно замаскированного укрытия после непродолжительной корректировки и прицеливания производится за пуск ракеты.

ПЗРК - это легкий и компактный комплекс противовоздушной обороны,который обслуживается, как правило, одним человеком. Обладающий высокой скоростью полета, увеличенной дальностью боевого применения и способностью нести существенную боевую мощь, представляет собой настоящую угрозу для авиации ВСУ. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
28 нояб
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
«Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск
27 нояб
«Темп увеличивается»: Путин о положительной динамике по всем направлениям СВО
27 нояб
В Верховной раде обвинили Зеленского в нежелании заключать мир
27 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
27 нояб
У Великобритании не осталось денег на поддержку Украины
27 нояб
Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку. Лучшее видео из зоны СВО
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
В Москве наградили лауреатов Национальной спортивной премии — 2025
6:58
От немцев до итальянцев: все больше иностранцев переезжают жить в Россию
6:39
Посол РФ Гончар заявил о подготовке НАТО к конфликту с РФ
6:17
Трамп признал существенное отставание США от РФ по количеству ледоколов
6:00
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео