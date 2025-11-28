РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 2 140 0

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ

Расчет РСЗО «Град» 27-й дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 17 км по целям, находящимся в лесополосе.

Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп, уничтожив основные огневые точки противника. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Тема:
Спецоперация
28 нояб
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
«Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск
27 нояб
«Темп увеличивается»: Путин о положительной динамике по всем направлениям СВО
27 нояб
В Верховной раде обвинили Зеленского в нежелании заключать мир
27 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
27 нояб
У Великобритании не осталось денег на поддержку Украины
27 нояб
Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку. Лучшее видео из зоны СВО
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
В Москве наградили лауреатов Национальной спортивной премии — 2025
6:58
От немцев до итальянцев: все больше иностранцев переезжают жить в Россию
6:39
Посол РФ Гончар заявил о подготовке НАТО к конфликту с РФ
6:17
Трамп признал существенное отставание США от РФ по количеству ледоколов
6:00
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео