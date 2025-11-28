РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ
Расчет РСЗО «Град» 27-й дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО.
Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 17 км по целям, находящимся в лесополосе.
Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп, уничтожив основные огневые точки противника. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
