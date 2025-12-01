В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) три частных дома получили повреждения в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в местном оперативном штабе.

«В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в результате атаки беспилотников в трех домах выбило стекла. Кроме того, повреждения получила вышка сотовой связи.

По данным оперативного штаба, пострадавших нет. Для ликвидации последствий атаки привлечены специалисты экстренных служб.

Утром 30 ноября местный оперштаб сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили два жилых дома в Славянске-на-Кубани, а также газовая труба на территории Славянского НПЗ.

В то же время в Анапе повреждения получил один частный дом. Во всех случаях о пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Льгов Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ были повреждены 26 многоквартирных и частных домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.