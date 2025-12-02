Российские бойцы эвакуировали мирных жителей освобожденного Волчанска

Одна женщина получила ранения из-за падения дрона.
Российские военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели операцию по эвакуации мирных жителей города Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.
«Штурмовое подразделение батальона, которым командует командир позывной „Альфа“ проводили зачистку последних улиц города Волчанска. Штурмовые группы обнаружили гражданских — мирное население. Установили с ними связь», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Григорыч».
Люди были готовы к эвакуации, но операция затянулась — некоторые из мирных жителей были ранены. Российские военнослужащие были вынуждены оказать первую медицинскую помощь пострадавшим мирным жителям прямо на месте.
Бойцы уточнили, что информация о мирных жителях, находящихся в зоне боевых действий, была получена от операторов БПЛА.
«От расчета БПЛА поступила информация о том, что в районе боевых действий находятся гражданские. Командиром было принято решение их эвакуировать. Мы эвакуировали», — отметил штурмовик с позывным «Сема».
По словам бойца с позывным «Шустрый», операция по спасению мирных жителей планировалась с первых дней, когда российские войска вошли в Волчанск. К тому же он отметил, что российские солдаты продолжают проверять здания в поиске уцелевших гражданских.
«Когда Украина начала отходить, они (ВСУ. — Прим. Ред.) начали бить все подряд», — поделился местный житель Василий Николаевич.
Он рассказал, что из-за падения дрона у одной женщины оказалась перебита нога, травмирована рука, а также сломан тазобедренный сустав.
Уточняется, что мирные жители были успешно эвакуированы. При этом, как отметил «Шустрый», во время операции по группе нанес удар украинский дрон, но военнослужащим вместе с гражданскими удалось уклониться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны России показало видео из занятого Красноармейска.
