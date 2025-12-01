Минобороны показало видео из освобожденного Красноармейска

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

На главной площади города развернули российский триколор.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военные группировки войск «Центр» развернули флаг России на главной площади Красноармейска в ДНР, отметив тем самым освобождение города. Соответствующее видео 1 декабря показало Министерство обороны.

«Мирные жители рады, что русская армия освободила и помогает», — поделился военнослужащий Владислав Ивекеев.

Отмечается, что флаг подняли на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института ДонНТУ. Там же расположены городская и районная администрации, дом культуры.

Также боец рассказал о работе при освобождении города.

«Пробегали дальше от домика к домику, каждый домик зачищали, все проверяли полностью, чтобы не было противника», — поделился Ивекеев.

Бойцы активно применяли беспилотники для разведки и корректировки.

«Когда „птички“ замечали противника, нам сразу сообщалось по рации, чтобы быстро туда двигались, пока противник не успел занять хорошую оборону», — добавил боец.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, во время визита в один из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР, а также Волчанска в Харьковской области.

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту о разгроме украинской группировки, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации. Также он проинформировал о взятии под контроль южной части города Димитрова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
