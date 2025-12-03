Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Как долго продержится это атмосферное явление в столице?

До скольки в Москве продержится туман

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Тема:
Погода

ЦОДД призвал московских водителей сохранять внимательность из-за тумана

Московских водителей попросили быть более внимательными за рулем из-за ухудшения погодных условий. Об этом, ссылаясь на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

«ЦОДД: до завтрашнего обеда прогнозируют туман — соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что туман в Москве продержится с 21:00 2 декабря до 12:00 3 декабря.

В связи с этим Центр организации дорожного движения попросил водителей сохранять предельную внимательность на дороге. К тому же автовладельцам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Кроме того, следует избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

При этом туман в столице держится с 30 ноября, из-за чего Гидрометцентр даже объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на среду в Москве местами ожидается густой туман, из-за которого видимость снизится до двухсот–семисот метров.

Тема:
Погода
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

