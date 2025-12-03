Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» прикрыли тыловые подразделения российской армии от ударных дронов формирований ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

Получив задачу, военнослужащие совершили марш в один из районов боевого применения. По прибытию в район расчет оперативно привел комплекс в боевое положение и приступил к мониторингу воздушного пространства.

Обнаружив цели, ударные беспилотники украинских формирований, расчет взял их на сопровождение и выпустил зенитные управляемые ракеты с контролем уничтожения цели с помощью системы визуального контроля машины. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до шестнадцати воздушных целей противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

