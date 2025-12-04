Бойцы подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краматорско-дружковском направлении зоны спецоперации.

Расчеты беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли удар по месту размещения живой силы боевиков с помощью ударных дронов «Молния», которые работают в связке с разведывательными аппаратами ZALA.

Чтобы избежать попадания под ответный огонь и не допустить поражения расчетов, дроноводы действовали максимально быстро и слаженно, минимизируя время пребывания на открытой местности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.