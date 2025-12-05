Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 272 0

Масштабный перехват дронов произвели в разных регионах страны.

Сколько дронов сбито над Россией в ночь на 5 декабря 2025

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, девять БПЛА сбили над Самарской областью и столько же над Республикой Крым. Восемь беспилотников были уничтожены над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Один дрон перехватили над Краснодарским краем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 дек
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
1 дек
Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
30 нояб
При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
30 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
29 нояб
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
29 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
29 нояб
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
29 нояб
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
29 нояб
На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА
29 нояб
Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
«Сыну придется попотеть»: Ольга Серябкина о воспитании четырехлетнего сына Луки
9:07
Путин приехал в президентский дворец в Дели
9:00
Уверенность в будущем: где участникам СВО помогают с поиском работы и адаптацией
8:47
«Нужно расширять возможности»: главные заявления Путина индийским СМИ
8:30
Широкие возможности: НМГ и ANI заключили соглашение о российско-индийском медиасотрудничестве
8:30
НМГ и TV9 Network объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества

Сейчас читают

«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
Небо позволит загадать желание: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео