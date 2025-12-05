Масштабный перехват дронов произвели в разных регионах страны.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, девять БПЛА сбили над Самарской областью и столько же над Республикой Крым. Восемь беспилотников были уничтожены над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Один дрон перехватили над Краснодарским краем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
